Congresso Pd i candidati segretario | sfida Trappolino-Pasquali

Il congresso del Partito Democratico dell’Umbria si accende con la sfida tra Carlo Emanuele Trappolino, candidato della mozione Casa Democratica, e Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno. La competizione promette di essere intensa, riflettendo le diverse anime del partito in questo cruciale momento politico. Chi avrà la meglio nella corsa alla segreteria regionale?

E alla fine arriva il nome. Carlo Emanuele Trappolino è il candidato della mozione Casa Democratica alla segreteria regionale del Pd dell’Umbria. Dall'altro lato c'è Sandro Pasquali, sindaco di Passignano sul Trasimeno e vicepresidente della Provincia di Perugia, candidato sostenuto dagli attuali. 🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Congresso Pd, i candidati segretario: sfida Trappolino-Pasquali

