Congresso Pd Carlo Emanuele Trappolino contro Sandro Pasquali | la sfida per la segreteria dell’Umbria

Il congresso del Partito Democratico dell'Umbria si accende con la sfida tra Carlo Emanuele Trappolino, candidato di Casa Democratica, e Sandro Pasquali per la segreteria regionale. La mozione di Trappolino propone anche Pierluigi Spinelli, segretario comunale di Terni, come nuovo leader provinciale, segnando una svolta nelle dinamiche interne del partito.

Carlo Emanuele Trappolino è il candidato di Casa Democratica alla segreteria regionale del Partito democratico dell’Umbria. La mozione scommette inoltre su Pierluigi Spinelli, attuale segretario comunale di Terni, come guida del partito a livello provinciale, al posto dell’attuale segretario. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Congresso Pd, Carlo Emanuele Trappolino contro Sandro Pasquali: la sfida per la segreteria dell’Umbria

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Congresso Pd, Carlo Emanuele Trappolino guiderà Casa Democratica

Secondo orvietosi.it: Carlo Emanuele Trappolino è il candidato di Casa Democratica alla segreteria regionale del Pd dell'Umbria. "Trappolino è la ...

Congresso Pd, in Umbria Trappolino sfiderà Pasquali: «Un segretario a tempo pieno»

Segnala umbria24.it: di Dan.Bo. Le indiscrezioni circolate negli ultimi giorni erano corrette. Per la segreteria regionale del Pd umbro a sfidare il sindaco di Passignano, Sandro Pasquali, sarà l’ex consigliere regionale ...

Congresso Pd choc in Sicilia: “brogli e voto di un morto”/ Minoranza Dem ‘impallina’ Barbagallo (e Schlein)

Come scrive ilsussidiario.net: Caos Pd in Sicilia: il voto in assemblea inguaia il prossimo Congresso, le minoranze contro la gestione Barbagallo-Schlein. Ecco cos'è successo ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Coronavirus, Carlo Conti no sta bene : peggiorano le sue condizioni

Carlo Conti, risultato positivo al coronavirus il 28 ottobre, non? pi? asintomatico: "Adesso i sintomi ci sono tutti, anche troppi".