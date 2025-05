Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: La finale della Champions League femminile si svolgerà il 24 maggio con i campioni in carica del Barcellona che affrontano l’Arsenal a Lisbona. Il Barcellona ha vinto il trofeo tre volte negli ultimi quattro anni, mentre l’Arsenal ha vinto il titolo solo una volta nel 2007. Ma chi è il preferito per sollevare il trofeo nella stagione 202425? Ti potrebbe piacere La finale femminile della Champions League: chi vincerà?. Caitlin Foord ha segnato contro Lione nella semifinale (Credito immagine: Getty Images) Il Barcellona ha lasciato un sentiero dominante lungo la loro campagna battendo Wolfsburg con un punteggio aggregato di 10-2 nei quarti di finale e Chelsea 8-2 in totale in semi. L’Arsenal, nel frattempo, ha dovuto produrre un ritorno in entrambi i loro legami Knockout Stage. 🔗Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Confrutti finali della Champions League femminile: favoriti del Barcellona