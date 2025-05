Conferenza Esri Italia 2025 presentato in anteprima il libro realizzato da Rai Vaticano con Esri Italia sui viaggi di Papa Bergoglio

La conferenza Esri Italia 2025 si è conclusa a Roma, celebrando il mondo dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) con l'evento "The Science of Where". Durante la manifestazione, si è presentato in anteprima il libro realizzato da Rai Vaticano con Esri Italia, dedicato ai viaggi di Papa Bergoglio, mettendo in luce l'importanza della geolocalizzazione nella narrazione.

Si è concluso a Roma, il principale evento nazionale dedicato al mondo dei Sistemi Informativi Geografici (GIS) e alla scienza della localizzazione, “The Science of Where”. Ospitata nelle giornate del 14 e 15 maggio presso l'Ergife Palace Hotel di Roma, la manifestazione ha confermato il proprio ruolo di hub tecnologico e culturale per imprese, istituzioni, enti di ricerca e professionisti del territorio. L'edizione 2025 ha visto numeri da record: oltre 2.500 persone coinvolte, 1.900 iscritti e 1.300 partecipanti attivi. La conferenza ha ospitato più di 200 relatori e moderatori, articolandosi in circa 70 sessioni parallele, tra cui 17 workshop tecnologici Esri, 16 sessioni tematiche, 5 appuntamenti del Geosmartcampus Innovation Forum, oltre a sessioni riservate ai media e 26 business speech dei partner sponsor. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Conferenza Esri Italia 2025, presentato in anteprima il libro realizzato da Rai Vaticano con Esri Italia sui viaggi di Papa Bergoglio

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conferenza Esri Italia, due giornate di successo e di visione per la comunità geospaziale

Lo riporta dire.it: La Conferenza Esri Italia 2025 si chiude con un bilancio straordinario in un contesto nel quale i dati geografici diventano sempre più fondamentali per il supporto decisionale, la gestione delle ...

Esri Italia 2025: la conferenza che unisce il mondo con il GIS

Come scrive finanza.repubblica.it: (Teleborsa) - Oltre 2000 partecipanti, 100 progetti e decine di demo e user case: sono solo alcuni dei numeri della Conferenza Esri Italia 2025 che si svolgerà il 14 e 15 maggio, all'Ergife Palace Hot ...

Conferenza Esri Italia 2025: 7 ragioni per iscriversi

Secondo ecoincitta.it: Conferenza Esri Italia 2025, Ergife di Roma 14 e 15 maggio, punto di riferimento per chi lavora con i Sistemi Informativi Geografici.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Aprire un call center in Italia: l'iter da seguire

Aprire un'attività imprenditoriale di Call Center o di Contact Center è abbastanza complesso ma è una scelta che, se progettata con cura, può rivelarsi un’ottima opportunità di guadagno.