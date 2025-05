Condò | Milan governance non chiara Conceicao desideravi la conferma?

Paolo Condò, sulle colonne del 'Corriere della Sera', ha analizzato la sconfitta del Milan di Sérgio Conceição in finale di Coppa Italia contro il Bologna, evidenziando la mancanza di chiarezza nella governance del club. L'esito negativo ha sollevato interrogativi sulla conferma dell'allenatore, rivelando tensioni e incertezze all'interno dell'ambiente rossonero.

Sulle colonne del 'CorSera' Paolo Condò ha commentato la sconfitta del Milan di Sérgio Conceição in finale di Coppa Italia contro il Bologna

