In vista della sfida tra Inter e Lazio valida per la trentasettesima giornata di Serie A, in programma domenica sera a San Siro, il giornalista e opinionista Paolo Condò ha offerto la sua analisi durante un collegamento con gli studi di Sky Sport. LIBERI – Al centro del suo intervento, lo stato mentale dei nerazzurri e la delicata posizione della Lazio nella corsa alle coppe europee: «Ho visto un’Inter molto leggera nel senso positivo del termine. La conquista della finale di Champions League ha rasserenato l’ambiente che viveva un po’ questa sindrome del “qua va a finire che non vinciamo niente”. La Lazio è un’avversaria che sta inseguendo un posto nelle coppe, dove qualcuno si farà molto male alla fine. Sono talmente ravvicinate le posizioni tra le squadre impegnate, che chi resterà fuori da tutto, lo farà proprio per un punto e non sarà semplice. 🔗Leggi su Inter-news.it

© Inter-news.it - Condò: «Inter leggera dopo la conquista della finale! Ma la Lazio ha un obiettivo»