Condò: «Contro il Torino un’Inter leggera! Per il match con la Lazio Inzaghi potrà permettersi di.» Le parole del giornalista. Cosi Paolo Condò negli studi Sky in vista di Inter Lazio: LE PAROLE- « La partita di Torino che consisteva nell’utilizzo di tutte le riserve, perché se non sbaglio dal primo minuto c’erano solo Bastoni e Bisseck degli undici partiti col Barcellona, e ho visto un’Inter molto leggera, nel senso positivo del termine -È chiaro che la conquista, in quel modo, della finale di Champions secondo me ha rasserenato molto l’ambiente che viveva una sorta di sindrome da ‘qua va finire che non vinciamo niente’. È chiaro che adesso hai nuovamente una chance concreta in campionato che prima non avevi, e la Lazio è un’avversaria che sta inseguendo un posto nelle Coppe, dove tra l’altro qualcuno si farà molto male alla fine perché sono talmente ravvicinate le posizioni che chi resterà fuori da tutto lo farà per un punto secondo me. 🔗Leggi su Internews24.com

