Condhotel | approda in consiglio l’adeguamento normativo per favorire la riqualificazione alberghiera

Il Consiglio comunale di Riccione si riunirà il 20 maggio per discutere un'importante proposta di delibera riguardo all'adeguamento normativo per i condhotel. Questa iniziativa mira a favorire la riqualificazione alberghiera, allineando la disciplina urbanistica locale alle nuove disposizioni regionali e nazionali, e rimuovendo le attuali limitazioni per stimolare lo sviluppo turistico.

Nella seduta del 20 maggio, il Consiglio comunale di Riccione sarà chiamato a discutere la proposta di delibera con cui l'amministrazione comunale intende adeguare la propria disciplina urbanistica alle disposizioni regionali e nazionali in materia di condhotel, eliminando una limitazione.

Riccione, Condhotel: il restyling alberghiero passa dal Consiglio comunale

Come scrive chiamamicitta.it: Condhotel a Riccione. Nella seduta del 20 maggio, il Consiglio comunale della Perla verde, sarà chiamato a discutere la proposta di delibera n. 28/2025, con cui l’Amministrazione comunale intende adeg ...

Condhotel tra via libera e nuove proposte

Riporta msn.com: Il consiglio comunale ha approvato a maggioranza (centrosinistra unito) mercoledì sera le nuove direttive urbanistiche per favorire la realizzazione di condhotel in città e favorire così la ...

