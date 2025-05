Condannato per omicidio viene assolto dopo 38 anni in un carcere di massima sicurezza | La svolta grazie al Dna

Una mano portata alla bocca per soffocare un singhiozzo, gli occhi lucidi di chi finalmente vede la fine di un incubo durato quasi quattro decenni. Peter Sullivan, 68 anni, ha trascorso 38 anni in prigione per un omicidio che non ha commesso. Il 13 maggio, la Corte d’Appello di Londra ha annullato la sua condanna del 1986 (o 1987, le fonti variano leggermente sull’anno esatto del verdetto di primo grado) per l’omicidio e la violenza sessuale ai danni di Diane Sindall, una barista di 21 anni. A scagionarlo, in maniera definitiva, sono state le nuove prove del Dna. “ Come Dio mi è testimone, si dice che la verità vi renderà liberi”, sono state le prime, commosse parole di Sullivan, che ha assistito all’udienza in video-collegamento dal carcere di massima sicurezza di HMP Wakefield, nel nord dell’Inghilterra. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

