Concorso secondaria PNRR1, nuove graduatorie per assunzioni da settembre 2025

Il concorso DDG n. 2575/2023 per la scuola secondaria rappresenta un'opportunità cruciale per le assunzioni nell’anno scolastico 2025/26. A partire dal 10 dicembre 2024, alcuni Uffici Scolastici pubblicheranno le nuove graduatorie, affiancate a quelle residue dell'anno precedente, delineando così i prossimi passi per le assunzioni nel settore educativo.

Concorso DDG n. 25752023 per la scuola secondaria: alcuni Uffici Scolastici pubblicano le prime graduatorie costituite dopo il 10 dicembre 2024, utilizzabili per le assunzioni del 202526, unitamente a quelle ancora residue dell'anno scolastico 202425.

