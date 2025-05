Concorso Scuola Secondaria PNRR 2 prova pratica | valutazione e modalità di svolgimento In aggiornamento

Il Concorso per la scuola secondaria, ai sensi del DDG n. 3059/2024, introduce per alcune classi di concorso una valutazione articolata in due parti: una prova orale e una prova pratica. Per essere idonei, i candidati devono conseguire una media di almeno 70/100 tra le due prove. Scopriamo le modalità di svolgimento e i criteri di valutazione.

Il Concorso scuola secondaria disciplinato dal DDG n. 30592024 prevede, per alcune classi di concorso, una suddivisione della prova orale in due parti: la prova orale vera e propria e la prova pratica. Per superare questa fase è necessario ottenere una media di almeno 70100 tra le due prove. Prova pratica Concorso Scuola Secondaria PNRR . Concorso Scuola Secondaria PNRR 2, prova pratica: valutazione e modalità di svolgimento In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Su questo argomento da altre fonti

Concorso docenti PNRR2 secondaria, USR Piemonte attiva il controllo del titolo di accesso

Come scrive orizzontescuola.it: L'USR Piemonte ha richiesto ai candidati di alcune delle classi di concorso gestite da USR Piemonte, ammessi alla prova orale, di procedere alla compilazione di un form che consenta di acquisire il ti ...

Convocazioni prova orale PNRR2: pubblicati i voti minimi per ogni classe di concorso

Segnala catania.liveuniversity.it: Convocazioni prova orale PNRR2: tutto quello che c’è da sapere su chi è stato ammesso e dove trovare il voto minimo richiesto ...

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Come scrive orizzontescuola.it: Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.3059/2024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorso ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

F1 2020: scarica la prova gratuita

F1 2020 DISPONIBILE LA FEATURE TRIAL. Scarica la prova gratuita su Xbox One e PlayStation 4 A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020.