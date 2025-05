Concorso pubblico per funzionari bibliotecari a tempo indeterminato

È indetto un concorso pubblico per l'assunzione di 2 funzionari bibliotecari a tempo indeterminato. La selezione avverrà per titoli ed esami e le risorse scelte saranno inserite nella Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari dell'Università, contribuendo così allo sviluppo e alla gestione dei servizi bibliotecari.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura di 2 posti di personale a tempo pieno e indeterminato nell'area dei funzionari del settore bibliotecario. Le risorse selezionate saranno inserite presso la Direzione Servizi Digitali e Bibliotecari dell'Università degli Studi di Trento. La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al .

