Concorso PNRR 2 secondaria USR Piemonte | controllo titoli di accesso per la prova orale le CdC coinvolte

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha avviato un controllo sui titoli di accesso dei candidati al concorso PNRR 2 per la scuola secondaria. Questa iniziativa riguarda specifiche classi di concorso e richiede la compilazione di un modulo online per verificare i requisiti dichiarati dai partecipanti, garantendo la trasparenza e la correttezza del processo selettivo.

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte ha avviato un controllo sui titoli di accesso dichiarati dai candidati al concorso PNRR 2 per la scuola secondaria. L'operazione riguarda specifiche classi di concorso e prevede la compilazione di un form online per la verifica dei requisiti dichiarati in fase di iscrizione. I candidati coinvolti dovranno completare la .

Concorso scuola PNRR 2: modalità , requisiti e posti disponibili per l’assunzione di docenti

È possibile presentare domanda per il concorso scuola PNRR 2 fino alle 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024.