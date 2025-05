Concorso Pnrr 1 Secondaria | le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A S 2025 26 In aggiornamento

Il concorso Pnrr 1 per la scuola secondaria, disciplinato dal DDG n. 2575/2023, ha pubblicato le graduatorie di merito utili per le assunzioni nell’anno scolastico 2025/26. Questi elenchi, resi noti dagli Uffici Scolastici dal 10 dicembre 2024, rivestono un'importanza fondamentale per il reclutamento dei docenti, insieme ad altre graduatorie.

Ecco le graduatorie di merito relative al Concorso Pnrr 1 (DDG n. 25752023) per la scuola secondaria, pubblicate dagli Uffici Scolastici a partire dallo scorso 10 dicembre 2024. Questi elenchi saranno validi per le assunzioni dei docenti nell’anno scolastico 202526, insieme ad eventuali graduatorie residue dell’anno precedente. Graduatorie di merito Concorso Pnrr 1 Secondaria: criteri . Concorso Pnrr 1 Secondaria: le GM utili ai fini delle assunzioni per l’A.S. 202526 In aggiornamento Scuolalink. 🔗Leggi su Scuolalink.it

Se ne parla anche su altri siti

Assunzione dei vincitori non abilitati del concorso PNRR1: cosa accade in caso di perdita del posto o esubero?

Lo riporta informazionescuola.it: Scopri il concorso PNRR1 per la scuola secondaria e le nuove modalità di assunzione per i docenti non abilitati.

Concorso docenti, prova orale: quanto dura e cosa c’è da sapere, i corsi di preparazione su misura

Riporta tecnicadellascuola.it: Concorso docenti Pnrr 2: come sappiamo, le prove scritte per l’infanzia e primaria si sono svolte il giorno 19 febbraio 2025, mentre per la scuola secondaria di I e di II grado su posto comune e di so ...

Concorso docenti PNRR2 secondaria, USR Piemonte attiva il controllo del titolo di accesso

Segnala orizzontescuola.it: L'USR Piemonte ha richiesto ai candidati di alcune delle classi di concorso gestite da USR Piemonte, ammessi alla prova orale, di procedere alla compilazione di un form che consenta di acquisire il ti ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Concorso scuola PNRR 2: modalità, requisiti e posti disponibili per l’assunzione di docenti

È possibile presentare domanda per il concorso scuola PNRR 2 fino alle 23:59 di lunedì 30 dicembre 2024.