Concorso La Vallonea primo premio per l' orchestra dell’istituto Don Bosco di Cutrofiano

L'orchestra dell'istituto "Don Bosco" di Cutrofiano si è distinta nel concorso "La Vallonea", conquistando il primo premio. Sotto la guida dei docenti Antonio Trevisi, Gabriella Manca, Fabrizio Vecchio e Danilo Legari, gli alunni dell'indirizzo musicale hanno dimostrato talento e passione, ottenendo un'importante riconoscimento per il loro impegno artistico.

CUTROFIANO – Ancora un riconoscimento di rilievo per l'orchestra degli alunni dell'indirizzo musicale della scuola media dell’istituto “Don Bosco” di Cutrofiano, curata dai docenti di strumento Antonio Trevisi, Gabriella Manca, Fabrizio Vecchio e Danilo Legari, che ha conquistato il primo premio. 🔗Leggi su Lecceprima.it © Lecceprima.it - Concorso “La Vallonea”, primo premio per l'orchestra dell’istituto Don Bosco di Cutrofiano

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Concorso “La Vallonea”, primo premio per l'orchestra dell’istituto Don Bosco di Cutrofiano

Come scrive lecceprima.it: Riconoscimento di rilievo per gli alunni dell'indirizzo musicale dell’istituto comprensivo che hanno conquistare anche l'accesso alla serata finale che si svolgerà il prossimo 25 maggio a Tricase ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Chiusura dell'Istituto Virgilio di Pozzuoli per livelli elevati di anidride carbonica

A Pozzuoli, l'Istituto Scolastico " Virgilio " è stato temporaneamente chiuso a causa di rilevazioni di anidride carbonica superiori alla soglia di sicurezza.