Concorso docenti secondaria PNRR2 maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO

Il concorso per docenti della scuola secondaria PNRR2, bandito con DDG n.3059/2024, entra nel vivo con prove orali e pratiche a maggio e giugno. Le convocazioni sono in aggiornamento, poiché il Ministero ha sbloccato la pubblicazione dei voti minimi per alcune classi di concorso e regioni. Candidati, preparatevi a dimostrare le vostre competenze!

Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n.30592024: dopo il via libera da parte del Ministero alla pubblicazione del voto minimo in quelle classi di concorsoregioni in cui non si svolgerĂ la prova suppletiva, le commissioni possono convocare i candidati per lo svolgimento della prova orale. L'articolo Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni IN AGGIORNAMENTO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

