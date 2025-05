Concorso docenti PNRR2 secondaria USR Piemonte attiva il controllo del titolo di accesso

L'USR Piemonte avvia il controllo dei titoli di accesso per il concorso docenti PNRR2 secondaria. I candidati delle classi di concorso selezionate devono ora compilare un modulo per verificare il titolo di studio dichiarato in fase di iscrizione. Questa procedura è fondamentale per garantire la trasparenza e l'idoneità dei partecipanti alla prova orale.

Concorso docenti PNRR2: non ci sarà ripescaggio per chi non è stato ammesso all’orale per pochi punti. RISPOSTE AI QUESITI

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Concorso Docenti PNRR2, arrivano ancora Convocazioni per l’Orale: Dove e Per Chi

