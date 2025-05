Concorso docenti PNRR2 Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO

È ufficiale l'avvio delle convocazioni per la prova orale del concorso docenti PNRR2, bandito con DDG n. 3060/2024. Le Commissioni per infanzia e primaria stanno pubblicando gli elenchi dei candidati ammessi, che possono consultare la piattaforma Procedure selettive per ricevere tutte le informazioni necessarie sul calendario degli esami.

Concorso docenti PNRR2 bandito con DDG n. 30602024: le Commissioni per infanzia e primaria cominciano a pubblicare le convocazioni per la prova orale, che si svolge secondo il calendario definito. I candidati ammessi alla prova orale ricevono la convocazione nella piattaforma Procedure selettive e concorsi. L'articolo Concorso docenti PNRR2. Convocazioni prova orale infanzia e primaria AGGIORNATO . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

Cosa riportano altre fonti

Convocazioni prova orale PNRR2: pubblicati i voti minimi per ogni classe di concorso

catania.liveuniversity.it scrive: Convocazioni prova orale PNRR2: tutto quello che c’è da sapere su chi è stato ammesso e dove trovare il voto minimo richiesto ...

Concorso Docenti PNRR2, arrivano ancora Convocazioni per l’Orale: Dove e Per Chi

Da msn.com: Ormai quasi tutti i candidati al concorso docenti PNRR2 ricevono le convocazioni per svolgere la prova orale. Si tratta di infanzia e primaria, che hanno svolto la prova scritta il 19 febbraio, prima ...

Concorso docenti secondaria PNRR2, maggio e giugno pieni di prove orali e pratiche. Le convocazioni [IN AGGIORNAMENTO]

Come scrive orizzontescuola.it: Finalmente sbloccato il concorso scuola secondaria PNRR2 bandito con DDG n ... [PAGINA IN AGGIORNAMENTO] Il candidato riceve la convocazione nell’area personale della piattaforma “concorsi ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

F1 2020: scarica la prova gratuita

F1 2020 DISPONIBILE LA FEATURE TRIAL. Scarica la prova gratuita su Xbox One e PlayStation 4 A partire da oggi, i giocatori su Xbox One e PlayStation 4 possono scaricare la feature trial di F1 2020, il videogioco ufficiale della FIA FORMULA ONE WORLD CHAMPIONSHIP 2020.