Concorso docenti in Friuli Venezia Giulia per scuole secondarie con lingua slovena e bilingue sloveno-italiano

Il concorso per docenti in Friuli Venezia Giulia offre opportunità di accesso ai ruoli per la scuola secondaria, sia per posti comuni che di sostegno. L'anno scolastico 2024/2025 vedrà l'inserimento di nuovi insegnanti nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena e in quelle con il bilinguismo sloveno-italiano, valorizzando l’insegnamento nelle rispettive comunità.

Concorso per titoli ed esami per l’accesso ai ruoli, su posto comune e di sostegno, del personale docente della scuola secondaria di primo e di secondo grado su posti vacanti nell’anno scolastico 20242025 per le scuole con lingua d’insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ai sensi dell’articolo 20, comma 1, del D.M. n.2052023. L'articolo Concorso docenti in Friuli Venezia Giulia per scuole secondarie con lingua slovena e bilingue sloveno-italiano . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

