Concorso della Regione Abruzzo per l' ammissione di 31 medici al corso di formazione in medicina generale

La Regione Abruzzo ha indetto un concorso per l'ammissione di 31 medici al corso di formazione in medicina generale. Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2025, il modulo di domanda è disponibile online dal 14 maggio fino al 12 giugno 2025, sul portale regionale dedicato.

Dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale (Serie IV speciale – Concorsi ed esami numero 37) del 13 maggio 2025 è online da mercoledì 14 maggio e fino alla scadenza del 12 giugno 2025, il modulo di domanda, accessibile tramite il portale regionale https:sportello.regione.abruzzo.it

