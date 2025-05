Concorso Arma dei Carabinieri per 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico | bando requisiti e come fare domanda

L'Arma dei Carabinieri ha pubblicato un bando per il concorso di 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, riservato a laureati in discipline specialistiche. I candidati devono essere cittadini italiani con una laurea magistrale e un'età non superiore ai 32 anni alla scadenza del bando. Scopri i requisiti e le modalità per presentare la domanda.

L'Arma dei Carabinieri ha indetto un concorso pubblico per selezionare 17 Ufficiali del Ruolo Tecnico, destinato a laureati in discipline specialistiche. Possono candidarsi cittadini italiani in possesso di una laurea magistrale e con età non superiore ai 32 anni alla data di scadenza del bando.

