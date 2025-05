Cinquant’anni fa l’impresa che lasciò un segno indelebile nella storia della città e nel cuore di generazioni di appassionati: la conquista dello scudetto da parte della Concordia Rugby Brescia, prima squadra bresciana a riportare una vittoria a livello nazionale. Cinquant’anni dopo, le memorie di quell’impresa storica, frutto del talento dei giocatori (7 nazionali, 3 gallesi), ma anche dell’afflato della comunità, rivivono nelle celebrazioni promosse da Asd Rugby Brescia, in collaborazione con il Comune di Brescia. Si parte il 19 maggio, con la serata-evento alle 20.30 all’Auditorium San Barnaba in cui sarà proiettato il docu-film “Il ruggito della Leonessa”, alla presenza di tutti i campioni del 1975. "Sarà un’occasione – spiega Aldo Mazzocchi, coordinatore delle celebrazioni del 50° anniversario - per rivivere, attraverso filmati, immagini, parole ed emozioni, il cammino straordinario di una squadra che, guidata da passione e determinazione, ha saputo portare Brescia al vertice del rugby nazionale". 🔗Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Concordia Rugby, cinquant’anni fa lo storico scudetto