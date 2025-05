Concluso il workshop internazionale Territorial Innovation – Urban Amplifiers a Palermo

Si è concluso lunedì 12 maggio il workshop internazionale “Territorial Innovation - Urban Amplifiers” a Palermo. Grazie al programma Erasmus+ BIP, l'evento ha riunito studenti e docenti da diverse nazioni per cinque giorni di intense attività dedicate all'innovazione territoriale e all'amplificazione urbana, promuovendo scambi culturali e idee innovative.

Lunedì 12 maggio si è concluso, dopo cinque intensi giorni di attività, il workshop internazionale "Territorial Innovation - Urban Amplifiers", promosso nell'ambito del programma Erasmus+ BIP - Blended Intensive Programme. L'iniziativa ha visto la partecipazione di studenti e docenti provenienti.

