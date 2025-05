Conclave cosa è successo al primo voto | ora tutto torna

È rimasto sempre "sereno", e "fin dall’inizio ha avuto tanti voti": a raccontare il retroscena sull'elezione di Leone XIV in Conclave è stato il cardinale Louis Raphael Sako, patriarca di Baghdad dei caldei, seduto alla destra del futuro Papa in Cappella Sistina. In un'intervista a Repubblica ha svelato che solo alla fine, quando è diventato chiaro che sarebbe diventato Papa, era "un po’ commosso", Parlando dell'esperienza vissuta accanto a lui come "compagno di banco" in Conclave, Sako ha detto: "Non lo conoscevo prima. Abbiamo parlato, è un uomo semplice, umile, sereno". La serenità mantenuta da Robert Prevost anche all'avvicinarsi dell'elezione sarebbe stata indice di una certa sicurezza, secondo il patriarca di Baghdad. "Secondo me era quasi convinto perché fin dall’inizio ha avuto tanti voti, che poi sono aumentati e aumentati. 🔗Leggi su Liberoquotidiano.it

