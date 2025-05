Che Sergio Conceiçao e Davide Calabria non avessero un rapporto idilliaco è risaputo. Il pensiero va subito a quanto successe in campo a San Siro lo scorso 26 gennaio al termine del match vinto 3-2 in rimonta dal Milan contro il Parma, quando il tecnico ex Porto e il terzino destro sfiorarono la rissa proprio davanti alle telecamere. E fu così che, nel mercato di gennaio, l’ex capitano del Milan venne ceduto al Bologna. Il mancato saluto dell’allenatore rossonero al suo ex calciatore al termine della finale di Coppa Italia vinta dai rossoblù sui milanesi è un’ulteriore conferma di come tra i due ci siano ancora delle scorie relative a quel brutto episodio. Ieri sera, 14 maggio, Calabria ha vinto il suo secondo trofeo stagionale: dopo aver conquistato la Supercoppa italiana con la maglia del Milan battendo in finale l’Inter il 6 gennaio in Arabia Saudita, è arrivata anche la Coppa Italia che il suo Bologna non vinceva da ben 51 anni. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Conceiçao non stringe la mano a Calabria durante la premiazione della Coppa Italia vinta dal Bologna