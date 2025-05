Conceicao Juventus, il futuro del portoghese è già scritto? Importanti aggiornamenti sulle mosse dei bianconeri. Il futuro di Chico Conceicao sarà, molto probabilmente, lontano dalla Juve. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il portoghese così come Renato Veiga e Kolo Muani potrebbero giocare la loro ultima partita allo Stadium contro l’Udinese. Il piano del calciomercato Juve, si legge, è quello di mantenerli almeno fino al Mondiale per Club e verrà fatto un tentativo per portarli in America ma le strade per il futuro sono sempre più separate. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Conceicao Juventus, il futuro del portoghese è già scritto? Cosa succederà dopo la fine del campionato: svelato il piano dei bianconeri