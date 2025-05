Conceicao amaro | Tante cose non vanno Poi mette nel mirino l’arbitro Gabbia | Chiedo scusa

Al termine della sfida tra Milan e Bologna, Sergio Conceicao esprime il suo disappunto per alcune decisioni arbitrali, riferendosi all'arbitro Gabbia. Nonostante la sconfitta dei rossoneri nella finale di Coppa Italia, i rossoblù celebrano un traguardo storico sotto la guida di Vincenzo Italiano. Le parole del tecnico portoghese risuonano forti nella conferenza stampa post-gara.

Le dichiarazioni del tecnico portoghese al termine della gara che ha visto i rossoneri perdere contro i rossoblu La Coppa Italia va al Bologna di Vincenzo Italiano. Sono così i rossoblu a scrivere una pagina importante della propria storia. La conferenza stampa di Sergio Conceicao nel post Milan-Bologna (LaPresse) – Calciomercato.it Il Milan di Sergio Conceicao, invece, vive, l'ennesima delusione di questa stagione davvero disastrosa, in cui non c'è nulla da salvare. "C'è delusione per non aver vinto la Coppa Italia – afferma subito Conceicao -. E' stata una partita equilibrata, nel primo tempo avremmo potuto fare due gol. Nella ripresa bisognava far di più. Si è giocato molto poco, con tanti calciatori per terra. Faccio i complimenti al Bologna, non cerco scuse, ma qualche decisione arbitrale non è stata delle migliori.

