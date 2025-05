Con l' uscita del super favorito la corsa alla vittoria è più aperta che mai Ecco chi potrebbe trionfare

L a finale di Amici 2025 è ormai alle porte, ma quest’anno la gara ha preso una piega decisamente inattesa. L’eliminazione di Nicolò Filippucci nella semifinale del 10 maggio ha sconvolto il pubblico e ribaltato tutti i pronostici per la vittoria finale. Per evitare la concorrenza con l’ Eurovision Song Contest, la finale è stata spostata dal sabato a domenica 18 maggio, naturalmente in prima serata su Canale 5. “Amici” di Maria De Filippi: i vincitori dal 2001 a oggi X Leggi anche › La semifinale di “Amici 2025”, le anticipazioni del Serale: chi è stato eliminato? Probabili finalisti Amici 2025 finale, previsioni e pronostici: chi vincerà?. La finale vedrà sfidarsi cinque finalisti: tre ballerini e due cantanti. Tra i cantanti TrigNO, all’anagrafe Pietro Bagnadentro, è cresciuto notevolmente durante il Serale, ha presentato inediti convincenti come D’amore non si muore che ha ottenuto un buon riscontro da parte del pubblico. 🔗Leggi su Iodonna.it

