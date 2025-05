Con la scultura Relazione-1, Fabio Cipolla, classe 1998, ha vinto l’edizione 2025 del contest Amica The Art Issue. A selezionare l’opera, tra le dieci finaliste, la giuria composta, oltre che dalla direttrice di Amica Luisa Simonetto, da Michele Bonuomo, storico dell’arte, curatore e direttore del mensile Arte, Mariacristina Ferraioli, curatrice e art writer, Luisa Fink, direttrice del World of Women Museum di Roma (ancora in fieri), Marinella Senatore, artista multidisciplinare, Kathryn Elizabeth Weir, storica dell’arte, direttrice del Museo Madre dal 2020 al 2023. L’iniziativa, lanciata dall’open call “E tu chi sei?”, a cui hanno risposto più di 70 artisti di tutta Italia, è nata per valorizzare talenti under 35 e celebrare il legame fra moda e arte. Marinella Senatore (terza, da sinistra), madrina del contest 2025 “Amica Art Issue”, con gli altri membri della giuria. 🔗Leggi su Amica.it

