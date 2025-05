“Lo scontro fra maggioranza e opposizione che è andato in scena ieri in Parlamento (ma più in generale che anima il dibattito politico) è antitetico all’appello fatto dal presidente Sergio Mattarella e da Mario Draghi rispetto all’esigenza di costruire nuovamente l’Europa, in particolare nella difesa di Kyiv. Le baruffe romane non fanno bene al Paese”. All’indomani del premier time alla Camera, caratterizzato da toni piuttosto accesi nella contrapposizione fra Giorgia Meloni e Giuseppe Conte in particolare, oltre che la segretaria del Pd Elly Schlein, è il politologo e sociologo di UniMoRe, Massimiliano Panarari, a stigmatizzare il tenore del dibattito italiano denunciando il “perenne clima da campagna elettorale”. Panarari, non è nuova questa dinamica nel dibattito politico italiano. Cosa sta esacerbando gli animi in questo periodo? Ci sono una serie di fattori che concorrono a determinare questo scenario. 🔗Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Con il Pd più a sinistra, Meloni dorme (ancora) sonni tranquilli. Parla Panarari