Con HUAWEI Watch Fit 4 e 4 Pro riscopri il wellness Approfitta della promo | 40 euro di sconto e cinturino extra in regalo

Scopri il wellness con Huawei Watch Fit 4 e 4 Pro! Approfitta della promo con 40 euro di sconto e un cinturino extra in regalo. Con design raffinato, sensori avanzati e funzionalità smart per salute e sport, i nuovi smartwatch sono disponibili a 129 euro per la versione standard e 239 euro per la Pro. Non perdere questa offerta!

Huawei rinnova la sua gamma Watch Fit con i nuovi Watch Fit 4 e Watch Fit 4 Pro: design curato, sensori avanzati e funzionalit√† smart per salute e sport. Entrambi sono gi√† disponibili in offerta lancio: 129 euro per la versione standard e 239 euro per la Pro. 🔗Leggi su Dday.it ¬© Dday.it - Con HUAWEI Watch Fit 4 e 4 Pro riscopri il wellness. Approfitta della promo: 40 euro di sconto e cinturino extra in regalo

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Huawei presenta la serie Watch Fit 4, smartwatch per immergersi fino a 40 metri

Da msn.com: Huawei ha presentato all'Innovative Product Launch 2025 di Berlino la nuova serie di smartwatch Huawei Watch Fit 4: ecco cosa possiamo aspettarci dai nuovi dispositivi pensati specificatamente ...

Huawei Watch Fit 4 Pro è un paradosso: costa poco e sfida Apple Watch Ultra | Recensione

msn.com scrive: Questo potrebbe essere lo smartwatch Huawei migliore di sempre: fa centro sui fondamentali, ha funzioni veramente "pro" e costa davvero poco.

Huawei Watch Fit 4 Pro, la recensione di uno smartwatch molto bello, ma che ha qualche problema

Riporta multiplayer.it: Huawei Watch Fit 4 Pro vuole essere più di un semplice orologio, che unisce eleganza, robustezza e funzioni top per sportivi: la nostra recensione.

Potrebbe interessarti su Zazoom

Watch Dogs: Legion ? Game Ready su GeForce NOW

Welcome to the Resistance: Watch Dogs: Legion? Game Ready su GeForce NOW. L?aggiornamento di questa settimana della libreria GeForce NOW include? Watch Dogs: Legion? con una grafica ray tracing mozzafiato e il supporto del DLSS.