Comuzzo Juventus | la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005 Il comunicato e tutti i dettagli

La Fiorentina ha ufficialmente blindato il giovane difensore classe 2005, Comuzzo, rinnovando il suo contratto fino al 2029 con un’opzione. Questa mossa arriva dopo le voci di un possibile interessamento della Juventus. Scopriamo tutti i dettagli del comunicato del club viola e le implicazioni per il futuro del calciatore.

Comuzzo Juventus: la Fiorentina lo blinda! È ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione. La Fiorentina blinda Comuzzo, promettente difensore classe 2005 accostato anche al calciomercato Juve. Ecco l’annuncio ufficiale del club. COMUNICATO – «ACF Fiorentina comunica che il calciatore Pietro Comuzzo ha rinnovato il contratto che lo legava al Club viola fino al 2029 con opzione, a favore della Fiorentina, fino al 2030. Comuzzo, cresciuto nel Settore Giovanile gigliato, ha esordito in Serie A con la maglia della Fiorentina a soli 18 anni nell’ottobre 2023 e, da allora, ha collezionato 48 presenze tra Serie A, Conference League e Coppa Italia, arrivando a raggiungere, anche, la convocazione con la Nazionale maggiore italiana». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comuzzo Juventus: la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli

