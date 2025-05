Comuzzo Juve l’obiettivo del mercato bianconero svela | Rinnovato con la Fiorentina perchè ho questo grande sogno

Pietro Comuzzo ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina fino al 2029, esprimendo il desiderio di vestire la maglia della Juventus. Nel corso di una recente intervista, il giovane talento ha svelato il suo sogno bianconero, lasciando intravedere possibili sviluppi futuri nel mercato del club. Scopriamo i dettagli di questa emozionante situazione.

Comuzzo Juve, l’obiettivo del mercato bianconero svela: «Rinnovato con la Fiorentina perchè ho questo sogno». Le parole dopo il prolungamento. Nella giornata di oggi Pietro Comuzzo ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2029 con opzione, a favore del club viola, fino al 2030. Di seguito le parole dell’obiettivo del mercato Juve. COMUZZO – « Sono felicissimo di aver rinnovato con questa società fino al 2029 e infatti la ringrazio, e ringrazio i tre direttori per avermi dato la fiducia e per prolungare questo rapporto. Obiettivi? Difficilmente me li piazzo ma mi piacerebbe vincere qualcosa con questa maglia. I miei punti di forza sono rimanere concentrato, essere rognoso e dare sempre il massimo » ha dichiarato ai canali del club. .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Comuzzo Juve, l’obiettivo del mercato bianconero svela: «Rinnovato con la Fiorentina perchè ho questo grande sogno»

Ne parlano su altre fonti

Comuzzo Juventus: la Fiorentina blinda il difensore! Annuncio ufficiale del club viola sul futuro del classe 2005. Il comunicato e tutti i dettagli

Riporta juventusnews24.com: Comuzzo Juventus: la Fiorentina lo blinda! È ufficiale il rinnovo di contratto fino al 2029 con opzione La Fiorentina blinda Comuzzo, promettente difensore classe 2005 accostato anche al calciomercato ...

Mercato Juve: pronto il rinnovo per l’obiettivo bianconero! Si allontana il possibile colpo per l’estate? Cosa sta accadendo

Come scrive juventusnews24.com: Mercato Juve: attenzione al rinnovo per l’obiettivo bianconero! Si può allontanare il possibile colpo per l’estate? Cosa può succedere Secondo quanto riferito da Tuttomercatoweb, la Fiorentina sarebbe ...

Calciomercato Fiorentina News/ Comuzzo in Premier League, la firma non basta (oggi, 15 Maggio 2025)

Secondo ilsussidiario.net: Calciomercato Fiorentina: la squadra di Raffaele Palladino potrebbe perdere il difensore Pietro Comuzzo, nonostante il rinnovo firmato poche ore fa.

Potrebbe interessarti su Zazoom

La Juve trionfa al campionato eFootball.Pro IQONIQ

ETTORITO97, IL DISTRUTTORE44 e LoScandalo sono stati incoronati campioni della stagione 2020/21 dopo aver battuto in finale l’AS Monaco Konami Digital Entertainment B.