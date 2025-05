Comune di Baronissi | L’importanza di donare | il trapianto come atto di vita

Il Comune di Baronissi ospiterà un importante incontro del ciclo “Medicina in Comune”, in collaborazione con il DipMed dell'Università di Salerno. L'evento, previsto per giovedì, focalizzerà sull'importanza della donazione e sul trapianto come atto di vita, sottolineando il valore della solidarietà e della salute nella comunità.

Il Comune di Baronissi ospiterà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “ Medicina in Comune ”, la rassegna nata dal protocollo d’intesa siglato tra l’Amministrazione comunale e il DipMed, il Dipartimento di Medicina e Chirurgia “Scuola Medica Salernitana” dell’Università di Salerno. Giovedì 15 maggio 2025 alle ore 16:00, presso la Sala Conferenze del Museo FRaC Baronissi (presso la Galleria dei Frati in via Convento), sarà illustrata l’esperienza della AOU San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, realtà d’eccellenza nel panorama nazionale. L’evento è espressione delle iniziative delle Politiche Sociali del Comune di Baronissi sviluppate per sensibilizzare alla prevenzione, con il coordinamento scientifico del professore Vincenzo Casolaro, docente di Immunologia presso il DipMed e rientra tra le attività di Terza Missione dell’ateneo salernitano. 🔗Leggi su Zon.it © Zon.it - Comune di Baronissi: “L’importanza di donare: il trapianto come atto di vita”

Approfondimenti da altre fonti

Baronissi: "L’importanza di donare: il trapianto come atto di vita"

Scrive msn.com: Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Comune di Baronissi: “L’importanza di donare: il trapianto come atto di vita”

Da reportweb.tv: Nuovo appuntamento con le giornate di “Medicina in Comune” per la prevenzione e la promozione del benessere e della salute ...

Baronissi (SA). Contributi da Comune, nuovo regolamento; Petta: ‘più equità e trasparenza’

Segnala teleradio-news.it: A dirlo è l’Assessora alle Politiche Sociali, Maria Chiara Barrella. I destinatari dei contributi sono cittadini residenti nel Comune di Baronissi, in stato di bisogno accertato, che rispettano ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Stampante 3D alimentare: può diventare un elettrodomestico di uso comune?

Immaginate di portare a tavola un dolce o un antipasto dal design un po' insolito, ma perfetto in ogni dettaglio.