Comunali | Salis La cultura oggi è un lusso con noi sarà un diritto

In un incontro al cinema Sivori, la candidata sindaca della coalizione progressista Silvia Salis ha presentato la sua visione per Genova, dove la cultura non sia più un lusso, ma un diritto accessibile a tutti. Attraverso il sostegno alle realtà locali e la riattivazione degli spazi inutilizzati, si punta a rinvigorire il patrimonio culturale della città.

In un incontro al cinema Sivori, la candidata sindaca della coalizione progressista Silvia Salis ha illustrato la sua visione per una Genova che rimetta la cultura al centro delle politiche pubbliche. Sostegno stabile alle realtà territoriali, riattivazione degli spazi inutilizzati, distretti.

Genova, salis propone nuova attenzione alla cultura con spazi per giovani e valorizzazione musei e teatri

Secondo gaeta.it: Genova affronta una fase decisiva per la cultura con il progetto di Silvia Salis che punta a rilanciare musei, teatri e spazi nei municipi, coinvolgendo soprattutto i giovani e gli operatori culturali ...

Salis, mondo della cultura ha bisogno di ossigeno e risposte

Da ansa.it: "Il mondo della cultura in questa città ha bisogno di ossigeno e di risposte, per anni non c'è stato un assessorato alla cultura e questo ha afflitto moltissimo gli operatori culturali che oggi sono q ...

Comunali, Salis tra accuse e proposte: “Cultura, potenziale inespresso: solo eventi spot, servono nuovi spazi”

Secondo ilsecoloxix.it: Genova – Una Cultura «accessibile», «creativa» e soprattutto «supportata con un’amministrazione presente e dedicata, dopo anni di disinteresse». Per Silvia Salis quello del mondo ...

