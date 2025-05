Sette aspiranti sindaci, diciassette liste e centinaia di candidati in gioco per le prossime elezioni comunali del 25 e 26 maggio: tra loro molti new entry, volti noti della politica e poi veri e propri re e regine delle preferenze, almeno stando ai dati delle scorse consultazioni comunali. E. 🔗Leggi su Genovatoday.it

© Genovatoday.it - Comunali Genova: chi sono i campioni di preferenze che si ricandidano e dove avevano preso più voti