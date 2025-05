Comunali | centrodestra accusa Accuse a Piciocchi da candidata Pd

Scoppia la polemica politica a Genova a pochi giorni dal voto per le comunali. Al centro del conflitto, alcuni commenti sui social della candidata del Pd, Silvia Brocato, che il centrodestra definisce “vergognosi” e “inaccettabili” nei confronti di Alberto Piciocchi. Le accuse infiammano il dibattito, rivelando le tensioni tra le fazioni in lizza per il governo locale.

