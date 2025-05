comprare casa a ferrara via bologna quartiere più ambito e non il più costoso

Il quartiere di Via Bologna a Ferrara è uno dei più richiesti d’Italia. Ad ufficializzare questo dato è Idealista che ha elaborato l’indice di domanda relativa facendo riferimento al primo trimestre del 2025. Questo parametro mette a confronto la pressione della domanda rispetto all’offerta tenendo conto delle richieste per ogni annuncio pubblicato dal portale. Via Bologna a Ferrara è tredicesimo in Italia tra i quartieri più richiesti con un indice di 5.8. Analizzando però i dati è davvero particolare la situazione della città dell’Emilia Romagna infatti se si vuole comprare casa a Ferrara paradossalmente i prezzi della zona più richiesti sono più bassi rispetto ad altri quartieri. I quartieri più richiesti di Ferrara. Come detto il quartiere più richiesto di Ferrara è Via Bologna con un indice di domanda di 5. 🔗Leggi su Quifinanza.it

