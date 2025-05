Bergamo. Redonair compie un anno. La webradio del quartiere di Redona festeggia il primo compleanno. Una radio a tutti gli effetti – con intrattenimento, musica, informazione – ma con un’anima particolare: è fatta esclusivamente da volontarie e volontari. Si trova al primo piano della Casa Civica di Redona, dove, da una stanza, sono stati ricavati uno studio di registrazione e una sala mixer. Due insegnanti, uno psicologo, un informatico, una persona che lavora nel mondo della finanza, due grafici, una giornalista, due pensionati.. Ci sono tante voci per un palinsesto che conta 11 trasmissioni e trasmette 24 ore su 24. Dietro a questo progetto ci sono Massimo Figuretti e Gustavo Martinelli, noti per aver fondato il Bergamo Beatles Festival, manifestazione musicale che per anni ha portato a Redona musicisti di livello internazionale e testimoni della magia dei Fab 4. 🔗Leggi su Bergamonews.it

© Bergamonews.it - Compie un anno Redonair, la webradio di Redona fatta da volontarie e volontari