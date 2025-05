Como incendio nell' ex Petit Chateau Il rogo partito da alcuni rifiuti abbandonati

Como, 15 maggio 2025 – Fiamme nel primo pomeriggio di oggi all’interno dell’ edificio abbandonato dell’ex hotel Le Petit Chateau di via Barelli a Como, affacciato su viale Innocenzo. Alle 13.40 i vigili del fuoco sono stati chiamati a domare l’incendio che si era sviluppato all’interno della stanze ormai dismesse da tempo, che vengono utilizzate come rifugio da diverse persone senza fissa dimora. Quando le squadre di via Valleggio sono arrivate, all’interno non c’era nessuno, ma è stato subito possibile individuare il punto di innesco del rogo, partito da rifiuti generici che erano stati accumulati in una delle stanze. Cosa abbia generato l’incendio non è chiaro, forse un mozzicone lasciato incustodito ancora accesso, o qualcosa di simile, certamente accidentale. Nessuno è rimasto intossicato o ferito. 🔗Leggi su Ilgiorno.it

