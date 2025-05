Como dalla salvezza all'Europa | per i bookie qualificazione possibile il prossimo anno Fabregas insegue il record di vittorie consecutive

Il Como, neopromosso in Serie A, ha sorpreso tutti conquistando la salvezza con largo anticipo, dimostrando un gioco brillante sotto la guida di mister. I bookmaker ora vedono possibile la qualificazione europea per la prossima stagione, mentre Cesc Fabregas insegue il record di vittorie consecutive. Un finale di stagione avvincente attende i tifosi.

Il Como neopromosso è stata una delle sorprese positive di questa Serie A, con la salvezza conquistata in largo anticipo e il gioco di mister. 🔗Leggi su Calciomercato.com

Ne parlano su altre fonti

Como, dalla salvezza all'Europa: per i bookie qualificazione possibile il prossimo anno, Fabregas insegue il record di vittorie consecutive

Segnala calciomercato.com: Il Como neopromosso è stata una delle sorprese positive di questa Serie A, con la salvezza conquistata in largo anticipo e il gioco di mister Cesc Fabregas che ha.

I bookie sicuri della salvezza del Como: in quota un piazzamento europeo nella prossima stagione

calciomercato.com scrive: A sei giornate dalla fine del campionato, il Como non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza, nonostante i 12 punti di vantaggio sul Venezia, terzultimo. Non è così per i bookmaker ...

SERIE A - I bookie sicuri della salvezza del Como, in quota un piazzamento europeo nella prossima stagione

Riporta napolimagazine.com: A sei giornate dalla fine del campionato, il Como non ha ancora la certezza aritmetica della salvezza, nonostante i 12 punti di vantaggio sul Venezia, terzultimo. Non è così per i bookmaker, sicuri ...

Potrebbe interessarti su Zazoom

Diretta tv Trieste-Verona, importantissima sfida per la salvezza in Serie A1 di basket

Trieste e Verona si affrontano in una partita importante e decisiva per la salvezza in Serie A1 di basket.