La Commissione Europea sta lanciando nuove misure per ridurre la burocrazia per le startup high tech. Lo scopo è attrarre talenti e creare un ambiente favorevole all'imprenditorialità nell'UE. Il 15 maggio 2025, si anticipa il lancio della Blue Carpet Initiative, un progetto ambizioso per stimolare l'innovazione e il potenziale delle nuove imprese.

Roma, 15 maggio 2025 – Secondo un documento visionato in anteprima da Euractiv, la strategia è rivolta all'attrazione e alla realizzazione delle condizioni migliori per trattenere persone di talento all'interno del sistema imprenditoriale e produttivo dell'UE. Blue Carpet Initiative. Una delle iniziative chiave è la ' Blue Carpet Initiative ', che promuoverĂ la formazione all'imprenditorialitĂ tramite progetti e iniziative finanziati al programma Erasmus+, renderĂ piĂą semplici le norme fiscali per le persone che lavorano a distanza anche in Paesi differenti da quello della ditta cui per cui lavorano e lancerĂ un'importante campagna di sensibilizzazione sulla direttiva della Carta blu dell'UE. La Carta è un permesso di lavoro e di soggiorno per i cittadini extracomunitari altamente qualificati il cui iter di concessione è abbreviato.

Commissione Europea, meno burocrazia per le Startup High Tech: ecco le misure previste

