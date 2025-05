Commento al Vangelo di oggi 15 maggio 2025 | Gv 1316-20

In questo giovedì della quarta settimana di Pasqua, ci immergiamo nel Vangelo di Giovanni 13, 16-20. Le parole di Gesù ci invitano a riflettere sull'importanza dell'accoglienza e della comunione nel nostro cammino di fede. Accogliere chi è inviato da Dio significa abbracciare la Sua presenza e la Sua missione. Meditiamo insieme su questo profondo messaggio.

Meditiamo il Vangelo del 15 maggio 2025, iniziando la giornata con una profonda riflessione sulla Parola del Signore. Dal Vangelo di oggi: «In verità, in verità io vi dico: chi accoglie colui che io manderò, accoglie me; chi accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato». Giovedì della quarta settimana di Pasqua Dal Vangelo secondo. L'articolo Commento al Vangelo di oggi 15 maggio 2025: Gv 13,16-20 proviene da La Luce di Maria. 🔗Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Commento al Vangelo di oggi 15 maggio 2025: Gv 13,16-20

