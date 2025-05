Comizi e sparate sull’atomica | Macron sabota la pace a Kiev per restare a galla in Francia

In un momento di crescente tensione internazionale, Macron sembra sabotare la pace a Kiev per mantenere il consenso in Francia. Con un intervento televisivo di tre ore e dichiarazioni sulla possibilità di schierare armi nucleari in Polonia, il presidente tenta di nascondere le sue fragilità interne. Scopriamo i dettagli di questa strategia discutibile.

Il presidente tenta di celare la sua debolezza interna con un intervento di tre ore in tv, dopo aver vagheggiato di piazzare armi nucleari transalpine in Polonia. 🔗Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Comizi e sparate sull’atomica: Macron sabota la pace a Kiev per restare a galla in Francia

Potrebbe interessarti su Zazoom

Anche gli Abba contro Trump: Basta usare le nostre canzoni nei comizi

Gli Abba sono gli ultimi di una lunga serie di artisti che in questa campagna elettorale, come nelle precedenti, hanno protestato per l'utilizzo delle loro canzoni nei comizi del tycoon.