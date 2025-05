ATTENZIONE: L'articolo su Diddy che stai per leggere parla, tra le altre cose, di coercizione e violenza, fisica e mentale Questa settimana segna l'inizio di quello che probabilmente passerà alla storia come uno dei più grandi processi nella storia dell'hip-hop, se non della cultura pop in generale. Sean “Diddy” Combs, titano dell'industria musicale che ha plasmato il rap e l'R&B negli anni '90 e '00 come produttore, rapper e fondatore dell'etichetta Bad Boy Records, è sotto processo, dopo quasi due anni di accuse sempre più allarmanti che lo vedono coinvolto in diversi casi di manipolazione, coercizione, violenza e abusi sessuali. Nello specifico, Sean Combs deve rispondere di cinque capi d'imputazione, ovvero associazione a delinquere finalizzata all'estorsione, due accuse di traffico di esseri umani a fini sessuali con le aggravanti di coercizione, dolo e frode, e altrettante di trasporto di persone tra Stati USA per farle prostituire. 🔗Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Comincia il processo a Diddy. Ecco quanto è filtrato sinora