Scopri come rivedere le repliche di X Factor 2024, tornato su Sky con la sua diciottesima edizione. Dopo sedici anni dal suo debutto nel 2008 su Rai 2, il talent show continua a rappresentare un'importante piattaforma per i talenti emergenti della musica italiana, portando fresche voci alla ribalta e promuovendo il panorama musicale nazionale.

A distanza di sedici anni dal suo debutto su Rai 2 nel 2008, X Factor Italia è tornato nel 2024 con la sua diciottesima edizione in onda su Sky. Come sempre il talent show offre una grande possibilità ai talenti nascenti del panorama italiano, destinati ad entrare a far parte della scena musicale. La stagione si è aperta con tantissime novità , a partire da conduttrice e giudici. Al timone del programma è arrivata Giorgia, che con grinta ed entusiasmo accompagna i cantanti nel loro percorso dai casting al palcoscenico. Ad assumere il ruolo di giudici invece, Manuel Agnelli, alla sua quinta edizione, Jake La Furia, Achille Lauro e Paola Iezzi. Un cast stellare pronto a fare scintille di puntata in puntata. Vi siete persi l’ultima puntata del talent show musicale? Non c’è da preoccuparsi: esistono diverse possibilità di rivederle in TV e streaming. 🔗Leggi su Tutto.tv © Tutto.tv - Come vedere la replica di X Factor 2024

Inedito come il cast che seguirà e accompagnerà i ragazzi protagonisti dell’edizione in arrivo da settembre su Sky e in streaming solo su Now: come annunciato poche settimane fa, a guidare #XF2024 c’è Giorgia, che fa il suo esordio assoluto alla guida in solitaria di uno show, mentre al tavolo dei giudici si siede una formazione del tutto nuova, con un attesissimo ritorno - quello di Manuel Agnelli - e tre nomi che quest’anno fanno il proprio esordio assoluto in giuria, Achille Lauro, Jake La Furia e Paola Iezzi.