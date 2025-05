come ti creo una dinastia esegue gregg popovich

Al crepuscolo degli anni ottanta, i San Antonio Spurs vivono una profonda crisi e rischiano la rilocazione in un'altra città. Le dimensioni ridotte del bacino di utenza e stagioni di mediocrità tecnica accendono l’interesse della famiglia Maloof (in precedenza alla guida degli Houston Rockets e poi dei Sacramento Kings) e di altri grandi gruppi, disposti a pagare la penale per il trasferimento della franchigia. Quando viene selezionato David Robinson nel 1987 come prima scelta assoluta, la proprietà è in preda alla disperazione. Il giocatore ha ancora due anni da spendere come riservista della Marina Militare degli Stati Uniti, per le regole NBA potrebbe entrare nuovamente nel draft nel 1989, senza alcun obbligo nei confronti degli Spurs. L’Ammiraglio, questo il suo soprannome, si convince a firmare e accettare il progetto tecnico dopo una corte di 20 mesi, con la garanzia di massicci investimenti e di un allenatore di spessore. 🔗Leggi su Ultimouomo.com

