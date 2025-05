Com’è stata questa scossa? Prime prove di disastro | in 1 900 a lezione di terremoto

Un’inedita esperienza formativa coinvolge 1.900 studenti della provincia di Monza e Brianza, insieme ai cittadini, in una simulazione di terremoto. All'interno di Emerlab on the road, vivranno delle prove pratiche per comprendere l'intensità sismica, un'importante opportunità per apprendere come affrontare situazioni di emergenza e apprendere lezioni fondamentali sulla sicurezza sismica.

Un'esperienza dall'alto valore formativo, quella che stanno vivendo in questi giorni quasi 1.900 studenti della provincia di Monza e Brianza – e aperta a tutti i cittadini – immersi in una simulazione che replica l'intensità sismica di un terremoto. È questo il cuore pulsante di Emerlab on the road, l'evento organizzato dalla protezione civile in collaborazione con Provincia e Prefettura, che ha portato a Monza il Seismulator, la speciale pedana movibile in grado di riprodurre l'effetto sismico. Allestito nel parcheggio dell'Istituto Mosè Bianchi fino a domenica, accanto al gazebo della mostra "Terremoti e strutture", il Seismulator – fornito da "Eucentre for your safety" di Pavia – permette di "vivere" in sicurezza tre tipologie di scosse, ispirate al terremoto di Taiwan del 1999. La scala Richter è stata ridotta da 7.

