Come sta la libertà di stampa in Italia? E nel resto del mondo?

Il 3 maggio scorso si è celebrata la Giornata internazionale della libertà di stampa che, come ogni anno, pone in luce l’importanza del pluralismo e dell’ indipendenza dei media, considerati come i cardini fondamentali per la difesa dei diritti umani e della democrazia. Ma come sta la libertà di stampa, in Italia e nel mondo? Approfondiamo il tema, analizzandone luci e ombre. Vi raccomandiamo. Il giornalismo italiano è transfobico, omofobo e perseguita chi non è conforme. Se il giornalismo italiano non riconosce il problema, ma pensa a una svista o a correggere parole come se fossero refusi e non mattoni culturali, a.. Cos’è la libertà di stampa e perché conta. La libertà di stampa sancisce il diritto dei mezzi di comunicazione di informare, comunicare ed esprimersi liberamente, senza censura, pressioni (da parte di governi, aziende, enti o altri poteri), intimidazioni e ingerenze di varia natura. 🔗Leggi su Robadadonne.it

