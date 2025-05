Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Visita guidata speciale alla Palazzina cinese

Scoprite la Sicilia dei Borbone con la nostra visita guidata alla Palazzina Cinese. Rivivete un’epoca di eleganza e sfarzo, tra dame in abiti sontuosi e gentiluomini affascinanti. Tra storie, tradizioni e sapori locali, come arancini e cassate, vi immergerete in un passato ricco di cultura e convivialità. Un viaggio indimenticabile nel cuore dell’Isola!

Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Preparatevi a scoprirlo in un’avventura che vi catapulterà in un’epoca di mode sfarzose, con dame in abiti eleganti e gentiluomini vanitosi. La cucina? Un trionfo di sapori: arancini croccanti, cassate irresistibili e profumi di agrumi nell’aria. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Visita guidata speciale alla Palazzina cinese

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone?: visita tematica alla Palazzina cinese

Come scrive palermotoday.it: Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Preparatevi a scoprirlo in un’avventura che vi catapulterà in un’epoca di mode sfarzose, con dame in abiti eleganti e gentiluomini vanitosi.

Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Visita guidata speciale alla Palazzina cinese

Scrive palermotoday.it: Come si viveva in Sicilia al tempo dei Borbone? Preparatevi a scoprirlo in un’avventura che vi catapulterà in un’epoca di mode sfarzose, con dame in abiti eleganti e gentiluomini vanitosi. La cucina?

Potrebbe interessarti su Zazoom

Covid-19 : La variante Delta è arrivata in Sicilia

La variante Delta del Covid-19 è arrivata in Sicilia. Infatti, 10 dal Bangladesh sbarcati a Lampedusa sono risultati positivi all'incrocio tra la variante indiana e quella inglese.